Person svært alvorlig skadd i skyting i Oslo sentrum

innenriks

Nødetatene fikk den første av flere meldinger om skyting i sentrum klokken 17.44 mandag ettermiddag, opplyser operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

– I Tordenskiolds gate, ikke langt fra Rådhuset, finner politiet en person som vi kan bekrefte at er skutt, sier han, og legger til at tilstanden beskrives som svært alvorlig.

Like i nærheten av åstedet ble én person pågrepet. Politiet tror dette er den eneste gjerningspersonen.

– Vi mener å ha kontroll på de involverte partene og mener det ikke er grunn til bekymring for andre i Oslo sentrum, sier operasjonslederen.

Påtruffet i bil

Innsatsleder Erling Olstad sier på et pressemøte at politiet var på stedet fire minutter etter at meldingen kom inn.

Der påtraff politiet en person utenfor en bil, som de tok kontroll på.

– Inni denne bilen er det da en person som er skutt, sier Olstad.

Han sier at den pågrepne er en mann. Han vil ikke si mer om fornærmede da de ikke har fått bekreftet vedkommendes identitet ennå, og heller ikke hvorvidt det er noen relasjon mellom fornærmede og pågrepne.

Kontroll på våpen

Politiet har kontroll på skytevåpenet de mener ble brukt i forbindelse med skyteepisoden.

Den pågrepne mannen har gitt en kort forklaring til politiet, sier Olstad.

– Han har forklart seg så langt til politienhetene og fortalt at han har vært i tilknytning til stedet der hendelsen har skjedd, sier innsatslederen.

Mange vitner til skytingen

Olstad sier flere vitner også er avhørt i saken, og at politiet fortsetter å avhøre flere vitner.

– Vi jobber med å skaffe oversikt og danne et sammenhengende bilde av hendelsen. Vi driver ytterligere teknisk og taktisk etterforskning, sier Olstad.

Det skal ha vært mange vitner til hendelsen. Et vitne forteller til Nettavisen at han oppfattet det som om den antatte gjerningsmannens pistol kilte seg fast.

– Jeg så at en mann forsøkte å få pistolen i orden. Pistolen hadde klikket, så han fikk ikke ladet pistolen. Han prøvde å slå den i bakken og borti en bil, bare for få pistolen i gang, men han fikk ikke pistolen i gang. Så gikk det kanskje et minutt før han kastet en pistol inn i bilen, sier vitnet.