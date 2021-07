Politibil krasjet under utrykning i Sunnhordland

innenriks

Politiet meldte at det skulle være store materielle skader på de to bilene. To personer ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Begge to var våkne og bevisste, utover dette er skadeomfanget ukjent, opplyser operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Natt til mandag var veien fortsatt stengt.

Politibilen var på vei til en båtulykke like utenfor Våge i Tysnes. Meldingen om hendelsen kom klokka 21.10 søndag kveld. En 30 fots trebåt hadde kjørt på land og lå med motoren i gang. Samtlige nødetater, redningshelikopter og kystvakt ble utkalt til stedet. En person var om bord i båten.

– Vedkommende er tilsett av helse og er kjørt Stord sjukehus, opplyser operasjonslederen.

