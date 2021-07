innenriks

Det var klokken 15.05 nødetatene fikk melding om brannen, som skal ha vært i første etasje i bygningen.

Klokken 15.37 meldte politiet at brannen var slukket og at det pågikk etterslukning. Samtidig opplyste de at en beboer var hentet ut av boligen.

Om lag tre timer senere melder de at mannen er i 70-årene, og at han fremstår som alvorlig skadd.

– Vedkommende blir behandlet av helse, skriver Sørvest politidistrikt.

(©NTB)