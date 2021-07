Alle i Oslo har nå fått tilbud om første vaksinedose

innenriks

– Alle som kommunen har kontaktinformasjon til, har derfor fått mulighet til å booke seg til time dersom de ønsker vaksinen, sier Hagen til Avisa Oslo.

Hagen kommer med en sterk oppfordring til folk som ikke har hørt fra kommunen, om å ta kontakt.

Andelen over 18 år i Oslo som enten er delvaksinert eller fullvaksinert, er nå på 84 prosent.

For å sikre at flest mulig unge tar vaksinen, startet Oslo tidligere denne uken med drop-in-vaksinering.

Fra neste uke kan Oslo få overskudd av vaksinedoser. Noen doser kan bli sendt til andre kommuner, men det kan også bety dose to tidligere for enkelte osloborgere for å unngå å måtte kaste vaksiner.

– Vi vurderer å fremskynde det antallet som er nødvendig, for å få brukt opp alle vaksinene før de går ut på dato, sa Hagen til VG onsdag.

