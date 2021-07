Støre: – Vi er mer utsatte for trusselen fra høyreekstreme i dag enn i 2011

innenriks

– Vi må stå opp mot tankesettet som førte til terroren. Mot hele tankesett som gir mennesker ulik verdi. Vi må ikke snu oss bort og se den andre veien når hat og konspirasjonsteorier gjentas, sa Støre i talen sin under tiårsmarkeringen på Utøya torsdag.

Støre sa som AUF-leder Astrid Hoem gjorde i sin tale, at det nå er viktig å snakke sant om 22. juli. Og sannheten at høyreekstreme krefter har styrket seg i Norge og ute i verden, sa han.

– Som samfunn er vi mer utsatt for denne trusselen nå enn i 2011. Det er et nederlag for oss som samfunn, og et nederlag for demokrateiet. Men nå står vi her, og da kan vi si: Samfunnsberedskap nå og fremover krever mer av oss.

Han understreket også at han mener at politikere må ta ansvar for at hatet ikke sprer seg.

– Politikere på venstresiden må nå ut til de som følger oss, slik vi gjorde da radikale ekstremister brukte politisk motivert vold for noen tiår siden. Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klare grenser opp mot det høyreekstreme, og ikke lukke øynene, sa Støre.

(©NTB)