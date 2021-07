innenriks

– Melding om båtvelt ved Hamresanden i Kristiansand, flere personer involvert, noen av dem i vannet, tvitret politiet i Agder ved 22-tiden lørdag.

Brannvesenet meldte samtidig at det var åtte personer i båten.

Få minutter senere korrigerte brannvesenet til at det var tre om bord. Politiet melder like etter at alle er trygt i land.

