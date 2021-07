Lillestrøm kommune tror bryllup-utbruddet kan anses som over

innenriks

– Vi har ikke hatt noen nye smittetilfeller tilknyttet utbruddet siden 21. juli. Vi anser det som at det har roet seg, og jeg tror vi kan anse smitteutbruddet som over, sier kommuneoverlege i Lillestrøm, Heidi Anne Birkeland, til Romerikes Blad mandag.

Siden fredag har det blitt registrert ytterligere ett smittetilfelle som kan knyttes til bryllupsfeiringen i Strømmen i starten av juli.

– Én ble flyttet fra lista over gjester som hadde vært i bryllupet og over på listen over dem som er tilknyttet utbruddet, men ikke som gjest. Det har også kommet én til som ikke er gjest. Vi har dermed hatt 34 smittede gjester og 17 nærkontakter, til sammen 51 tilfeller, sier Birkeland.

