Flere branner langs jernbanelinjen i Sandefjord

innenriks

– Vi har et ukjent antall branner langs jernbanelinjen i Sandefjord. Det er også en brann i kjelleren på Sandefjord stasjon, og det er ukjent hvorfor det brenner, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier det er flere koblingsskap som brenner langs linjen over et større strekk i området. Det er også en kjøreledning som har falt ned på linjen et sted.

– Vi prøver å skaffe en oversikt over hva som skjer, og hvor, og vi får stadig nye meldinger inn, sier Eikedalen.

Han ber folk være forsiktige om de er i området:

– Vi vurderer det som litt farlig for folk å bevege seg i nærheten av jernbanelinjen nå.

Klokken 12.20 skriver politiet på Twitter at strømmen er tatt på jernbanelinjen fra Stokke og sørover til Lauve stasjon, og at det har vært tre branner som har inntruffet samtidig – uten at det er klart hvorfor.

Det skal ikke være noen personer som har blitt skadd i forbindelse med brannene.

