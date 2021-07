Høie: Trygt for lærere å undervise med kun én vaksinedose

innenriks

– Vi har lagt til rette for at lærerne skal være beskyttet med første dose før skolestart. Mitt inntrykk er at mange kommuner har gjennomført dette, og dermed er de mer beskyttet enn de ville vært ellers, sier helseministeren til NTB.

I områder med lavt smittetrykk er planen at skolene skal åpne på grønt nivå om tre uker. Det betyr at selve undervisningen og skolehverdagen organiseres som normalt. Elevene skal fortsatt unngå fysisk kontakt og ha god håndhygiene, og ingen syke skal møte på skolen. Også barnehager og SFO skal i utgangspunktet åpne opp i en så normal situasjon som mulig neste uke.

– Så det er ikke nødvendig for en lærer å være fullbeskyttet før de tar imot 30 barn i et klasserom?

– Nei, vi mener det er godt nok å være beskyttet med første dose.

Sikrere om lærerne ble prioritert

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet er stort sett enig med Høies analyse.

– Det er et spørsmål det er vanskelig å svare veldig konkret på, men vi må ta med oss at man får god beskyttelse av én vaksinedose.

Hun legger til at de aller fleste voksne i Norge vil ha fått tilbud om første dose før skolestart, og at kommunene har adgang til å prioritere ansatte i skoler og barnehager.

Planlegges for gult nivå

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier til Dagsavisen at han er glad for at myndighetene nå forsøker å gjøre skolestart trygg.

– Når det er sagt, så hadde det både vært enklere og sikrere om regjeringen hadde prioritert lærerne i vaksineringskøen. Det er trist at det ikke er situasjonen vi er i nå, sier han til avisa.

I områder med høyt smittetrykk planlegges det for gult nivå. Det betyr blant annet at skoleklasser skal regnes som en kohort som ikke får ha kontakt med andre kohorter, og at ansatte skal holde større avstand til elevene.

14. juli viste en rapport fra Folkehelseinstituttet at 65 prosent av de ansatte i skoler og barnehager hadde fått sin første dose med koronavaksine. På samme tidspunkt var 72 prosent av befolkningen over 18 år vaksinert med minst én dose, andelen onsdag var 80,2 prosent.

