Erna Solberg med tre nye politiløfter

innenriks

Statsministeren hadde torsdag med seg justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til Verdal, der de to lanserte tre nye løfter for regjeringens politisatsing.

Det første er et løfte om dobbelt så sterk bemanningsvekst for operative politifolk som i sentrale fellesenheter. Det betyr at veksten i politiårsverk skal være dobbelt så sterk på gulvet som i de sentrale fellesenhetene og i ledelsen.

– Oppbyggingen av spesialiserte fagmiljøer har vært nødvendig for å møte ny komplisert kriminalitet, som for eksempel overgrep på nett, sier Solberg i en pressemelding.

Det andre løftet er en forsterket innsats nettopp for å ta overgripere på nett.

Solberg viser til at det var dobbelt så mange anmeldte seksuallovbrudd i 2020 som i 2003. Økningen har vært på 42,5 prosent bare siden Solberg overtok som statsminister i 2013.

Det tredje punktet i Solbergs plan er et utstyrsløft for politiet, og at politiet skal møte folk der de er.

– Vi trenger et moderne politi som møter folk der folk ferdes. Det betyr at vi trenger mer politi på gata, og det betyr også at vi må tørre å tenke nytt, sier Solberg.

