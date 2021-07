Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad

innenriks

– Vi ønsker å undersøke mer rundt dødsfallet. Det fremstår som mistenkelig. Vi vet ikke hva som har skjedd eller hvorfor. På bakgrunn av opplysningene vi har, har vi ønsket å starte etterforskning for å klarlegge hva dette er, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB.

Walle vil ikke kommentere om det var flere på stedet der vedkommende ble funnet.

Ambulansepersonellet var i leiligheten etter å ha fått melding om en hjertestans, skriver NRK.

– Det er ting på stedet inne i leiligheten som ambulansepersonell ikke synes er normalt. Da velger de å varsle politiet, sier innsatsleder Frode Petersen.

Rundspørring

Politiet ble varslet om dødsfallet av helsepersonell klokken 9.50 torsdag.

Kriminalteknikere gjør nå undersøkelser på stedet.

– Det er et stort boligkompleks. Vi ønsker å foreta en rundspørring i blokka for å høre om det er noen som kan ha hørt eller sett noe som er av interesse for politiet, sier Petersen til NRK.

Søker etter personer

Han opplyser til Fredriksstad Blad at politiet nå søker etter personer som kan belyse hva som har skjedd i forkant av dødsfallet.

– Meldingen hit var at det ble drevet forsøk på gjenoppliving av person. Personen ble bekreftet død ved politiets ankomst, og omstendighetene rundt dødsfallet var mistenkelige, opplyser politiet.

