Mustafa Hasan vant saken mot Utlendingsnemnda

innenriks

– Nå er jeg bare utrolig glad. Dette er en så stor vekt av skuldrene, du aner ikke. Jeg er fornøyd og klar for å starte livet, sier han til TV 2.

Retten mener blant annet at hans mangeårige botid og tilknytning til Norge gjennom oppveksten ikke i tilstrekkelig grad er vurdert og tatt hensyn til i Utlendingsnemndas (UNE) begrunnelse.

– Dette må anses som en saksbehandlingsfeil som har ledet til et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag på punkter av betydning for vedtaket vedrørende opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven paragraf 38, heter det i dommen.

Stolt og ydmyk

Dommen er avsagt under dissens, der én meddommer mente at UNEs vedtak var gyldig. UNE må også betale over 1,6 millioner kroner i sakskostnader.

Til VG sier 18-åringen at han ikke hadde helt tro på at det skulle gå veien, og at han er stolt og ydmyk for alle som har hjulpet ham.

– Jeg håper dette kan gi flere muligheter for andre til å få saken sin vurdert på nytt. Kanskje kan politikerne fatte nye vedtak på Stortinget. Kanskje forstår de nå at man ikke kan deportere barn på denne måten mer, sier han.

UNE vil ikke kommentere dommen

Utlendingsnemnda har varslet at de skal behandle saken på nytt dersom han vant saken.

Fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i UNE skriver i en epost til VG via pressevakten at de vil trenge noe tid på å vurdere innholdet i dommen. Flere av dem som kjenner saken best, er på ferie, ifølge Thomassen.

– Vi vil ikke kunne gi noen kommentarer til innholdet i dommen før de har kommet tilbake og har rukket å se nærmere på den, sier han.

Fikk endelig utvisningsvedtak

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år i Norge ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. UNE mener at hans mor løy om hvilket land hun kom fra.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Mustafa fordi han var under 18 år. Et sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at hans ett år eldre bror har fått opphold.

20. mars 2019 fikk Mustafa avslag på sin søknad om opphold hos Utlendingsdirektoratet. I januar året etter fikk broren innvilget opphold. Da han fylte 18 år i 2020, mottok han et endelig utvisningsvedtak.

– En seier

Mustafa Hasans sak har engasjert mange. Over 100.000 personer hadde i desember skrevet under på at 18-åringen må få bli i Norge. En rekke politikere har også tatt til orde for å gi ham opphold.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kaller tingrettsdommen «en seier for fornuft og rettferdighet».

– Saken har vært behandlet feil og derfor må vi kreve at UNE behandler saken i stornemnd og ikke sender den tilbake til samme nemndleder. Dommen bekrefter at det er nødvendig. Det skal være rettferdighet for mennesket og ikke prestisje for systemet som gjelder, sier Andersen.

– Denne saken vil vi forfølge helt til EMK igjen, hvis UNE gjentar sine vedtak om utvisning, lover hun.