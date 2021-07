Sju smittetilfeller på Nord-Jæren

innenriks

I Sandnes har en kvinne mellom 30 og 40 år testet positivt. Kvinnen er nærkontakt av en smittet, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger melder om fire tilfeller. Det ene tilfellet knyttes til utenlandsreise, de andre er nærkontakter. To personer er i 20-årene, én er i 40-årene og én er i 60-årene.

I Sola er det to nye smittetilfeller, begge importsmitte fra utlandet. Et barn under ni år og en person mellom 10 og 19 år, er smittet.

Randaberg har ingen nye smittede. I Klepp er det ett nytt tilfelle. Smitteveien er kjent.

