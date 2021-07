Vil fjerne alderspoeng ved studieopptak

innenriks

Alle partier har programfestet ulike måter de ser for seg at opptakssystemet til høyere utdanning kan endres. Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, vil alderspoengene til livs, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er kostbart for den enkelte og for samfunnet, og det er meningsløst at man premierer alder slik man gjør i dag, sier Schytz.

I vår ga statsråd Henrik Asheim (H) et utvalg i oppgave å se på opptakssystemet til høyere utdannelse. Opptaksutvalget skal levere sine anbefalinger innen desember 2022.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) fastholder at dagens opptakssystem fungerer «ganske bra».

– Vi får generelt gode studenter på denne måten. Det er krevende å være student ved et universitet som UiO, og da trenger vi ambisiøse og hardtarbeidende studenter, sier rektoren.

Han sier de har skrinlagt planer om evnetest som supplement til karakteren ved opptak til medisinstudiet på grunn av «enorme» kostnader.

Grunnlaget for poengberegningen når man søker høyere utdannelse er snittkarakteren fra videregående multiplisert med 10. Man får tilleggspoeng for realfag, og språkfordypning og to ekstra poeng for enten militærtjeneste, ett års høyere utdanning eller folkehøgskole. Man får to alderspoeng for hvert år inntil fire år fra en fyller 20 år, maksimalt åtte poeng.

