FHI: Selv om ikke alle får full beskyttelse, er det viktig at mange vaksinerer seg

Det amerikanske smittevernbyrået CDC sa fredag at vaksinerte personer kan være like smittsomme som uvaksinerte, noe som har skapt flere medieoppslag. Det norske Folkehelseinstituttet ønsker nå å avklare noe de mener lett kan misforstås:

– CDC henviser til at virusmengden i prøver tatt fra fullvaksinerte som er blitt syke med covid-19, inneholder omtrent like mye virus som virusprøver fra syke uvaksinerte. Fra dette kan man ikke konkludere generelt at vaksinerte som kan ha blitt smittet, skiller ut like mye virus som uvaksinerte, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.

Han påpeker at CDC på ingen måte anser det de har av data, som et argument mot vaksinasjon.

– Tvert imot konkluderer de med at enda større innsats må gjøres for at en større andel av befolkningen blir fullvaksinert, sier Bukholm.

FHI understreker også at beskyttelsen mot alvorlig sykdom med deltavarianten av koronaviruset er høy etter både én og to doser av vaksinen, men de oppfordrer både delvis- og fullvaksinerte personer til å teste seg og holde seg hjemme dersom de får selv milde symptomer på koronasykdom.

– Siden vaksinene ikke beskytter fullstendig mot å bli smittet og smitte videre, vil vi se smitte blant vaksinerte, og det er viktig at både delvis- og fullvaksinerte personer tester seg og holder seg hjemme selv ved milde symptomer på koronasykdom, understreker Bukholm.

