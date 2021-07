Norge ligger an til å kunne få fullvaksinert befolkningen tre uker tidligere enn ventet

innenriks

– FHIs oppdaterte vaksinekalender viser at Norge ligger an til å kunne fullvaksinere den norske befolkningen om lag tre uker raskere enn den forrige vaksinekalenderen viste, opplyser statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Hun sier at Norge trolig får over 250.000 ekstra doser fra vaksineprodusentene Moderna og Pfizer i juli og august, og at det i tillegg kommer 70.000 ekstra doser fra Moderna i september.

– Dette kommer i tillegg til de 258.000 ekstra dosene fra Pfizer som ble kjent i går, og de 100.000 dosene vi fikk fra Litauen forrige uke, og som allerede har ankommet Norge, sier Solberg.

– Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge.