Oslos vannforsyningsprosjekt blir 7 milliarder dyrere

innenriks

Det opplyser miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i et notat til bystyret, melder NRK.

De tidligere vurderingene av kostnadene ble gjort i en tidlig fase i planleggingen og derfor var de svært usikre, ifølge Stav.

– Det er ikke uvanlig at tallene endrer seg når grunnlaget for analysene blir sikrere utover i planleggingen, sier hun.

Byrådet venter nå på den eksterne kvalitetssikringen. Deretter legger Stav fram et forslag for bystyret.

– Vi vil gjøre det vi kan for å holde kostnadene nede, sier hun.

Allerede dyrere enn anslagene

Overskridelsen kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for ny reservevannforsyning til Oslo, det såkalte Holsfjorden-prosjektet, som fører reservevannet fram til Sagene.

Dette prosjektet ble 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått og opposisjonen i Oslo omtalte dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noen gang.

Denne overskridelsen førte til mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg og førte til at byrådet gikk av onsdag 16. juni. Stav erstattet Berg i det nye byrådet.

Ber Johansen komme på banen

Oslo Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sier til NTB at byrådsleder Raymond Johansen må ta ansvar. Han mener at byrådslederen gjemmer seg bak MDG-byrådene.

– Det er han som har det overordnede ansvaret for vannforsyningsskandalene. Jeg forventer at han kommer på banen og forklarer Oslos innbyggere hva han skal gjøre med overskridelsen og hva kostnaden for hver enkelt husstand i Oslo blir, sier Tybring-Gjedde.

Han vil også ha svar på om Johansen visste om overskridelsen da byrådet gikk av.

Ferdige i 2028

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Begge prosjektene er planlagt ferdige i 2028.