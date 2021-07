Norskdonerte AstraZeneca-vaksiner har ankommet Nicaragua og Uganda

innenriks

Norge har tidligere mottatt i alt 452.000 doser med AstraZeneca-vaksinen, som for lengst er tatt ut av det norske vaksineprogrammet. Det ble etter hvert besluttet at disse skulle doneres bort til Nicaragua og Uganda, samt Haiti.

Selv om vaksinen ikke er i bruk i Norge, spiller den en sentral rolle i mange andre lands vaksineprogram, blant annet i Storbritannia.

– Det norske bidraget er viktig for å sikre at vaksineringen fortsetter i land med dårlig tilgang til vaksiner. Mange lav- og mellominntektsland er avhengig av Covax for å få raskere tilgang til vaksiner mot covid-19, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

FN-initiativet Covax innebærer at rike land skal fordele flere milliarder doser til 92 lav- og mellominntektsland. De fleste dosene skal imidlertid distribueres først til neste år.

