Bybetjenter i Oslo blir spyttet etter og drapstruet

Fra 2020 og fram til mai i år, er det rapportert 63 hendelser i kategoriene «vold/trusler», «trakassering/mobbing/diskriminering» og «trusler i forbindelse med myndighetsutøvelse». Det kommer fram i Bymiljøetatens oversikt over avvik som Aftenposten har fått innsyn i.

Selv om seksjonssjef Bjørn Håvard Hynne i Bymiljøetaten er klar på at én avviksmelding er én for mye, mener han likevel at tallet ikke er alarmerende.

– Med tanke på at betjenter er ute døgnet rundt, eskalerer bare en brøkdel av situasjonene vi er ute for. Stort sett greier vi å roe ned situasjonen, forklarer Hynne.

Fra 2015 til 2020 ble det totalt skrevet 1.073.415 gebyrer i Oslo kommune. Så langt i 2021, er det skrevet 91.397. Det er over 15.000 flere gebyrer enn på samme tid i fjor.

Bybetjent Siv Følling Sørensen sier hun svarer nesten daglig på spørsmål om de får bonus om de skriver mange gebyrer.

– Men svaret er det samme hver gang: Nei, det får vi ikke. Vi bruker heller ikke pengene på julebord. Vi har fastlønn, og får ikke mer lønn om vi skriver ett eller ti gebyrer, sier Sørensen.

