innenriks

I Stavanger er det kun registrert ett nytt smittetilfelle det siste døgnet, en person i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad.

To andre smittetilfeller gjelder to barn under ti år gamle i Sandnes. Det fjerde tilfellet er en person i 30-årene i Sola kommune, og dette knyttes til importsmitte.

