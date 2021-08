Fullvaksinert kommuneoverlege koronasmittet på kulturarrangement

innenriks

– Det er dessverre slik at det er jeg som har fått påvist smitte. Jeg er fullvaksinert og hadde virkelig gledet meg til endelig å kunne delta på et kulturarrangement i trygge omgivelser, for første gang siden pandemien brøt ut, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen på Eidsvoll kommunes nettside.

Beskjeden til kommunens smittesporingsteam om at én blant publikum har testet positivt på koronaviruset, kom søndag ettermiddag. Kommunen har vært i dialog med arrangørene av Jernverkshelga og med Folkehelseinstituttet (FHI).

– Jeg har hatt tett dialog med arrangørene av Jernverkshelga i forkant av arrangementet, og vi har i fellesskap gjort vårt beste for at arrangementet skulle gjennomføres på en god og forsvarlig måte, i tråd med gjeldende retningslinjer. Mine symptomer startet fredag kveld etter forestillingen, og jeg testet meg derfor på lørdag. Jeg ble ganske overrasket over resultatet. Jeg har ingen bekjente som har hatt covid-19 den siste tiden, sier Jensen.

Kommunen råder publikum på premiereforestillingen fredag 30. juli til å ha lav terskel for å teste seg ved luftveissymptomer, også milde symptomer. Det er ikke behov for karantene for noen av publikum. Det var heller ingen interaksjon mellom den smittede og skuespillergruppa, opplyser kommunen.

– Jeg vil gjenta en sterk oppfordring til innbyggerne om å la seg vaksinere. Jeg har astma og frykter at jeg ville fått et mer alvorlig forløp om jeg ikke var vaksinert, sier kommuneoverlege Jensen.

(©NTB)