Kilder: Sp-veto mot SV kan gi ren Ap-regjering

innenriks

Flere sentralt plasserte kilder i Ap bekrefter overfor Aftenposten at en ren Ap-regjering kan være vel så relevant som en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

En sentralt plassert kilde i Ap har kommet med de samme opplysningene til NTB.

Ifølge kildene er Aps fremste plan en regjering sammen med Senterpartiet og SV hvis Erna Solberg og høyresiden taper valget. Siden Sp ikke ønsker å regjere med SV, blir en ren Ap-regjering diskutert internt i Ap som en plan B.

Hva Arbeiderpartiet går for, vil derimot avhenge av valgresultatet og forskjellen mellom Sp og Ap. Sannsynligheten for en ren Ap-regjering vil øke dersom Ap blir en del større enn Sp. Blir de jevnstore, øker sannsynligheten for en Ap-Sp-regjering.

(©NTB)