Kvinne savnet etter boligbrann i Trysil

Eneboligen som var fullstendig overtent da nødetatene ankom stedet mandag morgen, ble totalskadd i brannen. Kvinnen som er bosatt på stedet, er savnet, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Politiet jobber med å finne den savnede kvinnen, sier tjenestestedsleder Sondre Grønstad i Trysil til NTB.

De pårørende er varslet.

Bolighuset ligger i Elvdalsvegen i Trysil kommune, sørøst for Innbygda. Politiet fikk melding om at huset var overtent rett før klokka 7 mandag morgen. To timer var brannen under kontroll og at det var ikke var fare for spredning.

– Det er iverksatt etterforskning i saken og det jobbes med å finne årsaken til brannen, sier Grønstad i en pressemelding.

