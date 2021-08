innenriks

Denne aldersgruppen skulle i utgangspunktet motta dose to i uke 35. På grunn av flere tilgjengelige vaksinedoser vil denne gruppen nå få sin andre dose allerede i uke 32, skriver kommunen i en pressemelding.

De legger til at de fortsatt har ledige timer for dem som ikke har vaksinert seg enda selv om de nå starter med dose to for flere grupper.

– Det er viktig at disse bestiller time mens det enda er vaksinedoser tilgjengelig til førstegangsvaksiner, skriver kommunen.

