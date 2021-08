To av tre nordmenn har nå fått første vaksinedose

innenriks

1.823.535 personer har fått dose to, og dette utgjør 33,8 prosent av befolkningen, ifølge tallene.

Til sammen er det satt 5.426.127 doser her i landet siden vaksineringen startet opp 27. desember i fjor.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

Kortere intervall

I løpet av den siste tiden har det blitt klart at Norge får flere doser med koronavaksine, og intervallet mellom første og andre dose vil kortes ned til ti uker og enda mindre i ukene som kommer.

Intervallet mellom dosene er satt til inntil tolv uker, men ettersom vaksinasjonen med dose to starter for fullt allerede i midten av august, kan folk belage seg på å bli fullvaksinert tidligere enn planlagt, sa assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) nylig.

Statsminister Erna Solberg (H) sa før helgen at hun er glad for at den norske befolkningen ser ut til å bli fullvaksinert tre uker tidligere enn anslått.

– Norge jobber hele veien for å få tilgang til flere vaksinedoser. Det vil gjøre at befolkningen vil kunne bli fullvaksinert enda raskere enn dette. Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge, sa Solberg i en kommentar til NTB.

Hovedsakelig to typer

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen som ble brukt i Norge, og første dose ble satt den 27. desember 2020.

15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk. 11. mars ble AstraZeneca satt på pause, før regjeringen kunngjorde den 12. mai at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller.

Janssen-vaksinen fra produsenten Johnson & Johnson er tatt ut av det norske vaksineprogrammet etter meldinger om alvorlige bivirkninger. Det er åpnet for at den kan gis til frivillige når strenge helsemessige kriterier er oppfylt.