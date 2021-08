FHI: Kommunene kan bestemme selv når de vil sette dose to

innenriks

– Fra og med nå opererer vi ikke lenger med et fiksert intervall – man kan sette så mange andredoser som mulig, det eneste kravet er å sørge for at ingen får et lengre intervall enn tolv uker, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Hvor mye tidligere folk kan få andre dose av koronavaksinen, og hva som skjer med timen dersom man allerede har avtale om dose to, blir opp til hver enkelt kommune.

Intervallet mellom første og andre vaksinedose har vært tolv uker for friske personer under 65 år.

