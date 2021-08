innenriks

Det ble først meldt at den ene syklisten var bevisstløs. Sørøst politidistrikt opplyser at det var et samboerpar som kolliderte ved et uhell.

De blir begge fraktet til sykehus i ambulanse, en av dem med nakkekrage og den andre med diverse smerter, opplyser politiet.

(©NTB)