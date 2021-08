Dårligste meningsmåling på 26 år for de borgerlige partiene

innenriks

I målingen som Kantar har gjennomført for TV 2, får statsministerens parti Høyre 18,2 prosent og faller 1,5 prosentpoeng fra forrige måling.

Frp faller også fra julimålingen, og partiet faller 1,3 prosentpoeng til 9,3 prosent. For KrF, som får 3,8 prosent oppslutning, går det verken opp eller ned fra forrige måling. Venstre, som fortsatt havner godt under sperregrensa med 3,2 prosent oppslutning, går fram 0,4 prosentpoeng.

– Dette er et for dårlig resultat for oss, og for dårlig for borgerlig side. Derfor skal vi slåss videre i valgkampen for bedre oppslutning, sier Erna Solberg til kanalen.

De borgerlige partiene ville bare ha fått 55 stortingsmandater dersom målingen var valgresultatet. Ifølge TV 2 er målingen den dårligste på borgerlig side siden april 1995.

Hvis denne augustmålingen blir valgresultatet, blir resultatet det dårligste noensinne for de borgerlige.

Resultatet for de øvrige partiene på målingen (endring fra juli i prosentpoeng i parentes): Ap 23,5 (1,1), Sp 16,4 (-2,7), SV 8,6 (1,3), Rødt 7,5 (2,1), MDG 4,5 (-0,4), andre partier 5 prosent (0,9).

Målingen er tatt opp av Kantar for kanalen i perioden 2. til 6. august med telefonintervjuer av 977 personer. Feilmarginen er +/- 1,4 til 2,8 prosentpoeng.

