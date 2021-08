Høye smittetall i Bergen bekymrer smittevernoverlegen

innenriks

Tallene fra Bergen kommune, som gjelder dem som faktisk bor i kommunen, kommer klokken 12.

Smittevernoverlege Egil Bovim synes det er skremmende høye tall.

– 110 på MSIS er veldig, veldig høyt, sier han til Bergensavisen.

– Smittesituasjonen er ikke lenger slik at vi kan iverksette ett enkelt tiltak, som for eksempel å stenge pubene, og så forvente at smittetallet går drastisk ned. Det bildet vi nå har, med mange ulike smitteveier, gjør at vi må tenke videre enn det vi har gjort før. Dette er blitt en stor utfordring for oss, sier Bovim.

