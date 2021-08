Smittesporerne i Bergen har ikke kapasitet til å ringe alle nærkontakter

innenriks

– Når smittetrykket er så høyt som nå, sender vi kun ut SMS til nærkontaktene. Vi har ikke kapasitet til å ringe alle, sier Kari Sunnevåg, leder for smittevernkontoret i Bergen, til Bergens Tidende.

Kommunen har den siste tiden hatt en kraftig økning i antall koronasmittede. Ikke siden i fjor høst har nivået vært høyere.

Sunnevåg sier at de spesielt er bekymret for antall nærkontakter.

– Folk har virkelig tatt sommerferie. Nå må vi ta i et tak og komme oss tilbake til hverdagen. Ferien er over, og pandemien er absolutt ikke under kontroll, sier hun.

