August er sykkeltyvenes mest aktive måned

innenriks

I løpet av hele fjoråret ble 14.689 sykler meldt stjålet til forsikringsselskapene, ifølge bransjestatistikk fra Finans Norge. Det er en økning på 16 prosent fra året før, opplyser forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Den absolutte tyveritoppen er i dagene rundt skolestart, viser en analyse av sykkeltyverier meldt til selskapet.

– Tallene er i virkeligheten flere tusen høyere, fordi mange sykler med lav verdi ikke blir meldt stjålet, verken til forsikringsselskap eller politiet, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

August er måneden med gjennomsnittlig flest sykkeltyverier, etterfulgt av juni og september.

– Perioden 19. til 26. august peker seg ut i tyveristatistikken vår. Dette er dager rett etter skole- og studiestart, og folk flest er tilbake til hverdagen etter en sommer hvor det kanskje har vært lite aktivitet på sykkelen, sier Clementz.

Han sier at det er viktig med en solid lås på sykkelen, men at dette ikke alltid er nok for å skremme tyven.

– Vær klar over at vaierlåser har liten motstandskraft mot verktøyene sykkeltyvene bruker. Bøylelåser volder som regel tyvene mye mer bry, ofte så mye at de ikke gidder å bruke tid på din sykkel engang, sier Clementz.

Av andre tips forsikringsselskapet gir mot sykkeltyveri er å låse sykkelen med to ulike låssystemer – da trenger sykkeltyven ulike verktøy. Det er også smart å feste sykkelen i noe solid og fastmontert, skriver If

(©NTB)