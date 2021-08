Bergen kommune i samtaler med FHI: – Vi er nødt å se på om vi gjør de riktige tingene

innenriks

Smittevernoverlegen understreker at smittesporerne jobber hardt i disse dager. I fjor ville dagens smittesituasjon medført nedstengning og strenge tiltak, skriver Bergensavisen.

– Likevel må vi se på hele tiltaksregimet vårt. Vi er nødt å se på om vi gjør de riktige tingene. Det er ett av hovedtemaene vi skal snakke med FHI om i dag, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

Stadig flere blir smittet. Fullvaksinerte blir også smittet. Likevel blir ikke de så syke som uvaksinerte kan bli.

– Derfor må vi se på om det vi gjør i dag, er det rette. En lege vil alltid gjøre det ytterste for at alle skal være trygge. Men det er ikke sikkert at det vi gjør nå, er det optimale i den situasjonen vi befinner oss i. Vi må se nærmere på ambisjonsnivået med smittesporing, for eksempel, sier smittevernoverlegen.

FHI kommer trolig med sin vurdering av situasjonen i Bergen i løpet av tirsdag ettermiddag. Det er ventet at byrådet i Bergen kommer med sine planer i løpet av uka.

