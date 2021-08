Brann i gassdrevet søppelbil – sperrer av gate i Oslo

innenriks

– Det ryker en del av dette. Brannvesenet er på vei, tvitrer politiet i 10.30-tiden.

I en oppdatering melder de at Grønlandsleiret er sperret i forbindelse med dette.

– Det er snakk om en gassdrevet søppelbil, melder politiet i Oslo.

Beboere i området bes om å holde vinduer lukket ettersom det har begynt å gå en del brannalarmer fra diverse bygg.

– Ikke behov for evakuering, skriver operasjonssentralen.

Ved 11-tiden melder politiet at brannvesenet driver slukking, og at det ikke er fare for eksplosjon. Ifølge politiet er det «en del papp» som har brent.

– Busser kan nå kjøre gjennom Grønlandsleiret, tvitrer Oslo-politiet.

