Høye smittetall i Bergen – nye tiltak kommer klokken 16

innenriks

Siden midten av juli har smitten steget raskt i vestlandsbyen. Tirsdag var smittevernoverlege Egil Bovim i møter med FHI for å vurdere hvordan dette skulle håndteres.

Byrådet opplyser til NTB at de klokken 16.00 onsdag vil holde en pressekonferanse der de orienterer om koronasituasjonen. Ifølge Bergens Tidende er påbud om munnbind i kollektivtransport blant de aktuelle tiltakene.

Bovim sier til avisen at han har forståelse for at folk er lei tiltak – men understreker at det er risiko forbundet med økende smitte.

– Jeg er møkklei selv og forstår at folk er slitne. Men det er høye smittetall som vi er nødt til å håndtere. Vaksinerte blir mindre syke, men det er fortsatt noen som blir syke, sier Bovim.

Parallelt med smitteoppblomstringen i Bergen kom regjeringen med en uttalelse om at tiden for koronatiltak kunne være over i slutten av september – som lokalpolitikere mener setter byen i en vanskelig skvis.

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun støtter byrådets tiltak.

– Regjeringen støtter byrådets tiltak. Det er viktig at alle bergensere husker på at pandemien ikke er over. Vi følger nøye med på utviklingen i Bergen, men har tillit til at kommunen håndterer smittesituasjonen i nært samarbeid med helsemyndighetene, skriver statsministeren i en SMS til BT.

(©NTB)