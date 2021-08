Iskrem og appell da MDGs Lan Marie Berg avga forhåndsstemme

innenriks

Berg ankom på sykkel før hun delte ut is til mange nye medlemmer som hadde dukket opp ved valglokalet på St. Hanshaugen i Oslo.

– Det er stas at så mange har lyst til å møte opp for å forhåndsstemme. Det gjør meg full av håp og pågangsmot fram mot stortingsvalget, sier Berg til NTB.

MDG har fått 1.853 nye medlemmer siden mandag da FN slapp en ny klimarapport.

– Jeg tror det viser at mange har tatt innover seg alvoret i situasjonen, og at vi har et veldig lite vindu for å kutte utslippene i Norge og verden, sier hun.

Valglokalene åpnet tirsdag denne uka. Hittil har over 70.000 nordmenn avgitt forhåndsstemme. Stortingsvalget holdes mandag 13. september.

