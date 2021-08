Alle voksne kan være fullvaksinert innen midten av september – gjenåpningen fremskyndes

innenriks

Årsaken til at Norge får tilgang til de ekstra dosene er at Polen ikke lenger trenger dem.

Dosene kommer i tillegg til de til sammen 358.000 dosene Norge fikk i juli fra blant annet Litauen, Bulgaria og Romania. Med dette har Norge på kort tid fått over 1,3 millioner ekstra vaksinedoser, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Med denne leveransen vil alle voksne over 18 år være ferdigvaksinerte i løpet av de to første ukene i september. Det betyr at Norge raskere kan gå tilbake til en mer normal hverdag, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det betyr at alle voksne nordmenn kan være fullvaksinert i dagene omkring valgdagen mandag 13. september.

På spørsmål fra VG om det betyr at også gjenåpningen framskyndes med to uker, svarer Solberg:

– Det betyr at den fremskyndes med to uker, svarer hun.

Vaksinere barn og ungdom

De ekstra dosene betyr også at beslutningen om å vaksinere barn ned i 12-årsalderen kan bli framskyndet.

Solberg sier til NTB at de nå venter på det faglige beslutningsgrunnlaget for å kunne ta en beslutning. Samtidig betyr de ekstra vaksinedosene at beslutningen om å vaksinere barn ned i 12-årsalderen framskyndes.

– Vi venter nå på beslutningsgrunnlaget, som er en oppsummering av det vi har sett fra andre land. Men det er klart at jo raskere vi er ferdig med vaksineringen av de over 18 år, jo raskere kan vi komme i gang med dem som er under 18, sier Solberg til NTB og legger til:

– Vi har allerede startet å vaksinere de under 18 med underliggende sykdommer.

Samtidig er det uvisst om det kommer flere gladnyheter omkring koronasituasjonen i løpet av fredagen.

– Det får vi komme tilbake til når det er pressekonferanse senere i dag, men dette er den viktigste og største gladnyheten vi kunne få, nemlig at vi enda fortere kan bli ferdig med å vaksinere alle over 18 år. Så jobber vi videre med andre spørsmål, sier statsministeren til NTB.

Kommer neste uke

Assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, sier de ser det som stor fordel at befolkningen har høyest mulig beskyttelse for å unngå en mulig smitteøkning i høst.

De ekstra vaksinedosene ankommer Norge neste uke. De vil så bli fordelt ut til kommunene uken etter.

Ifølge FHI fører de ekstra dosene at befolkningen vil bli fullvaksinert to til tre uker tidligere.

Kan kombinere vaksiner

De ekstra dosene betyr at mange kommuner som tidligere ikke har mottatt Moderna-vaksiner, nå vil kunne bruke den. Det betyr igjen at flere av dem som fikk Pfizer-vaksinen som dose 1, nå vil få Moderna som 2. dose.

– Koronavaksinene fra Pfizer og Moderna er likeverdige, og det går helt fint å kombinere de to vaksinene til første og andre dose. Vaksinene er utviklet etter samme metode og er svært gode vaksiner i forhold til både effekt og sikkerhet, sier Bukholm.

De nye koronavaksinedosene vil bli sendt kommunene i uke 34 og 35 sammen med dosene som allerede er planlagt distribuert. Det innebærer at kommunene vil totalt motta over 1 million doser i uke 34 og over 600.000 doser i uke 35, ifølge Folkehelseinstituttet.

Ifølge FHI har Moderna-vaksinen i enkelte rapporter vist større beskyttelse mot deltavarianten enn andre koronavaksiner.

Over halvparten av de voksne fullvaksinert

I alt er nå 40 prosent av befolkningen fullvaksinert mot covid-19. Nesten sju av ti har fått første vaksinedose.

I alt har nå 3.756.885 nordmenn nå fått sin første dose av koronavaksinen. Det tilsvarer en andel på 69,7 prosent av befolkningen.

2.154.568 personer har fått andre dose, viser tall fra FHI fredag morgen. Det betyr at 40 prosent av befolkningen nå er fullvaksinert.

For befolkningen over 18 år er andelen førstegangsvaksinerte 87,8 prosent, og 50,3 prosent er fullvaksinert.

Klokka 12.30 fredag skal helseminister Bent Høie (H) holde pressekonferanse om koronasituasjonen.