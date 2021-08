Oslo-lærere prioriteres i vaksinekøen – kan få drop-in-vaksine fra mandag

innenriks

– Vi er veldig glade for at vi endelig har fått klarsignal fra FHI til å prioritere skolelærere og lærere i barnehage, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

Regjeringen ga i juni kommunene klarsignal til å prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen for første dose med koronavaksine hvis de selv ønsket. Oslo har bedt om at gruppen skal få prioritert andredose også, noe FHI ikke har anbefalt tidligere, ifølge Johansen.

Fredag fikk Oslo kommune grønt lys fra FHI.

– Vi har hivd oss rundt for å få dette på plass. Vi får nå satt opp et system hvor alle lærere og barnehageansatte kan møte opp på drop-in i vaksinasjonslokalet i Oslo allerede mandag, sier Johansen.

For øvrige innbyggere er det kun dem som ikke har fått første dose som kan møte opp på drop-in.

– Kom i tolvte time

Mandag åpner skolene og barnehagene i Norge på grønt nivå.

Ifølge tall fra FHI har 89 prosent av de ansatte i skoler og barnehager på landsbasis fått første vaksinedose, og 38 prosent har fått andre vaksinedose. For befolkningen som helhet har 84 prosent fått første dose og 40 prosent fått andre dose.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bekrefter overfor NTB at alle Oslo-lærere som ønsker det, kan ta andre vaksinedose som drop-in.

– Dette kom i tolvte time. Denne saken kunne nasjonale myndigheter løst for lenge siden og bidratt til trygghet og forutsigbarhet for ansatte i barnehager og skoler. De som jobber med de yngste barna, trenger alle de tiltak som er mulig for å minske faren for økt smitte og fravær, sier Thorkildsen.

– Kommunene kan velge

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreker at regjeringen har latt kommunene velge om de vil prioritere lærere.

– Regjeringen åpnet opp for at kommunene kunne prioritere vaksinering av skole- og barnehageansatte for nesten to måneder siden. De fleste kommunene ser ut til å ha gjort dette, noe som gjør at svært mange ansatte vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom før eller kort tid etter skolestart. Flere andre kommuner har allerede begynt å tilby dose to til skoleansatte, og det er fint at Oslo nå følger etter sier Melby i en melding til NTB fredag kveld.

