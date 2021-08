innenriks

Tallet for de første to dagene lå på 70.808, det betyr at 34.286 personer avla sin stemme til stortingsvalget 13. september i løpet av det siste døgnet.

Samtidig var det 8.469 personer som benyttet seg av muligheten til å tidlig forhåndsstemme, i perioden 1. juli til 9. august.

