Regjeringen vil etablere permanent kommisjon for partnerdrap

innenriks

I regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner varsler de at de blant annet vil etablere en permanent undersøkelseskommisjon for partnerdrap, skriver Aftenposten.

I desember i fjor la Partnerdrapsutvalget fram sin rapport. Der kom det fram at i 70 prosent av drapssaker der offeret ble drept av partneren sin, var det rapportert om vold i relasjonen før drapet skjedde.

– Mens politiet ser på skyldspørsmålet, vil en kommisjon se på «var det noe vi kunne gjort tidligere». Kunne politiet eller andre myndigheter grepet inn? De vil se etter systemfeil, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

En partnerdrapskommisjon vil fungere som en havarikommisjon for partnerdrap. Den vil rykke inn etter et drap er skjedd, for å se på om det har vært svikt i systemet rundt offeret.

Justisminister Monica Mæland (H) sier det er tilfeldig at den nye handlingsplanen legges fram nå, en knapp måned før valget.

– Grunnen til at handlingsplanen er forsinket, er at vi ville avvente rapporten fra partnerdrapsutvalget. Det har ikke noe med valgkampen å gjøre, sier hun.

