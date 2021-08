Støre tar ledelsen over Solberg i statsministermåling

innenriks

51 prosent av de spurte i VGs måling svarer at de vil ha Støre som statsminister. 41 prosent vil ha Solberg.

Det er første gang i 2021 at Støre tar ledelsen foran statsminister Solberg. Ap-lederen selv er svært fornøyd med at trenden har snudd.

– Jeg synes det er motiverende og inspirerende å se at jeg får økt tillit på disse målingene. Arbeiderpartiet får nå snakket om politikk og blir gjenkjennelige for folk, sier Støre til VG.

Thore Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen, er ikke overrasket over at Støre rykker fra Solberg.

– Jeg er heller overrasket over at hennes posisjon har holdt seg så sterk så lenge, etter at regjeringspartiene har slitt over tid, sier han.

I januar var Solbergs forsprang på 20 prosentpoeng, med 55 prosent mot Støres 35 prosent.

Men når Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tas med blant statsministerkandidatene, krymper Støres forsprang til 4 prosentpoeng.

37 prosent sier da at de foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister, 33 prosent vil ha Erna Solberg og 16 prosent foretrekker Trygve Slagsvold Vedum. 14 prosent vil ikke ha noen av dem, eller sier de ikke er sikre.

Målingen er tatt opp mellom 6. og 11. august med 1.000 respondenter. Feilmarginen er beregnet til å ligge på inntil 3 prosentpoeng.

