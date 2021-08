Store deler av trinn fire i gjenåpningsplanen utsettes til alle voksne er beskyttet

innenriks

Trinn 4 i gjenåpningsplanen lar vente på seg i sin helhet. Men regjeringen gjør nå to unntak.:

* Fra førstkommende søndag får personer med opptak til PHD-utdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon mulighet til å reise inn i landet igjen, med samme innreisekrav som andre som reiser inn fra tredjeland.

* I tillegg fjernes nå avstandskravet for studentene. Dermed må de ikke lenger sitte minst én meter fra hverandre når skoleåret starter. Øvrige skoler anbefales å starte på grønt nivå.

Gjennomføringen av trinn fire er blitt utsatt to ganger, begge ganger på grunn av bekymring knyttet til deltavarianten, som i større grad smitter vaksinerte.

Regjeringens håp er at det skal være mulig å leve normalt – uten avstandskrav og andre begrensninger innenlands – når alle voksne har hatt mulighet til å få to doser.

Tidligere var det anslått at dette kunne skje mot slutten av september, men fredag kom nyheten om at Norge får én million flere Moderna-doser. Statsminister Erna Solberg sa fredag til VG at dette vil innebære at gjenåpningen framskyndes med to uker.

(©NTB)