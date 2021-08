innenriks

De siste to ukene er det i snitt registrert 75 smittede per dag i Oslo.

Smittetallene er høyest i Stovner bydel som har et smittetrykket på 279 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er registrert 14 nye smittede i bydelen i løpet av det siste døgnet.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand med 240 og Alna med 235.

Nordstrand bydel ligger lavest med et smittetall på 80. To andre bydeler har et tosifret smittetall: Vestre Aker med 96 og Ullern med 98.

(©NTB)