55 nye smittetilfeller i Bergen

38 av de smittede er nærkontakter, én er importsmitte, ni personer har ukjent smittevei, mens sju ennå ikke er klarlagt, opplyser Bergen kommune.

Bergen har opplevd høye smittetall den siste tiden. Tirsdag, onsdag og torsdag ble det registrert henholdsvis 103, 92 og 68 nye smittetilfeller det siste døgnet, mens tallet var 79 fredag.

– Vi har et noe lavere antall registrerte smittede siste døgn, men det må flere dager til for å kunne oppfatte det som en reell nedgang. Det er tenåringene som nå har høyest forekomst av smitte, men vi ser også at 40-åringene nå ligger høyt. Det er viktig at alle følger de reglene og anbefalingene som gjelder, slik at vi raskt kommer ut av denne smittebølgen, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.

2.602 personer testet seg i Bergen fredag.

