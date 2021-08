Hjelpetelefoner ringes ned av klimabekymret ungdom

innenriks

– Vi må ikke underslå alvoret, men heller ikke snakke til barn og unge som om alt håp er ute, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, til Vårt Land.

Han forteller at Kirkens SOS sin chatte- og telefontjeneste får inn regelmessige samtaler fra engstelige ungdommer som også er bekymret for klima.

I rapporten fra FNs klimapanel som ble publisert mandag, ble det slått fast at klimaendringene er menneskeskapte og global oppvarming skjer raskere enn tidligere beregnet. Det har hjelpetelefonene rundt omkring i landet fått merke.

– De aner at det ikke er mer håp. Det forsterker mange unges negative tanker. Enkelte sier at de ikke vil ha barn. Noen stiller spørsmålet: «Hva er vitsen med utdanning og å satse på livet fremover?» Noen kjenner på at verden står foran et stup, og at de selv gjør det samme, forteller Heimdal

– Klimaangst har ikke vært et tema vi har telt antall samtaler på, men det burde vi kanskje begynne med, sier generalsekretæren.

Heimdal sier de ser hvordan angsten er kompleks og snor seg sammen med andre temaer som ensomhet, sorg og psykisk helse.

Kirkens SOS er landets største frivillige krisetjeneste og tilbyr samtaler på telefon, meldingstjeneste og chat.

