Erna Solberg: – Tungtveiende grunner for avslag

– Det er ganske tungtveiende grunner for avslag. Det er rikets sikkerhet – altså Norges sikkerhet – som er begrunnelsen for dette, sier Erna Solberg til NTB.

Rundt ti tidligere ansatte i Afghanistan, i stor grad renholdere, skal ha fått avslag på søknadene om opphold i Norge. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tok søndag til orde for en ny vurdering av søknadene deres.

Det stiller også Solberg seg åpen for.

– Justis- og beredskapsministeren har sagt at vi kan se på noen av sakene på nytt, sier hun.

– Men for meg er det ganske åpenbart at vi henter ikke til Norge folk som kan være en fare for rikets sikkerhet.

Stiller betingelser for hjelp

Statsministeren er opprørt over Talibans stormoffensiv de siste dagene.

– Det er trist for oss alle å se at Taliban sannsynligvis overtar igjen. Forhåpentligvis klarer man å finne en løsning mellom Taliban og det som er igjen av regjeringen, for å finne et styresett framover. Vi har jo visst at Taliban på et tidspunkt måtte inn igjen i styringen av Afghanistan. Det har vi visst lenge, sier hun.

Solberg gjør det videre klart at Norges førsteprioritet nå er å få ut norsk personell og de som har hjulpet Norge.

Men Norge blir inntil videre værende på feltsykehuset i Kabul.

– Feltsykehuset er en del av den allierte tilstedeværelsen, og er inne på selve flyplassen. Vi vil trekke disse ut hvis situasjonen blir farlig for dem, men de er på det stedet som er strengest bevoktet, sier Solberg.

Stiller betingelser

Statsministeren legger til at Norge vil stille betingelser for å fortsette å gi økonomisk hjelp til Afghanistan.

– Vi kommer til å stå ved Afghanistan og bidra til humanitært arbeid, forutsatt at det er en utvikling i Afghanistan som vi er i stand til å støtte, fastholder hun.

– Men våre tydelige løfter om bidrag til Afghanistan er avhengig av at vi har en regjering som følger grunnleggende menneskerettigheter – som ikke sender alle kvinner tilbake innenfor husets vegger, men som bidrar til at vi får et samfunn som vi mener går i riktig retning.

