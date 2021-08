Erna Solberg om Afghanistan: – Dette er trist for oss alle

innenriks

– Det er trist for oss alle å se at Taliban sannsynligvis overtar igjen. Forhåpentligvis klarer man å finne en løsning mellom Taliban og det som er igjen av regjeringen, for å finne et styresett framover. Men vi har jo visst at Taliban på et tidspunkt måtte inn igjen i styringen av Afghanistan. Det har vi visst lenge, sier Solberg til NTB.

Hun forteller at Norge inntil videre blir værende på feltsykehuset i Kabul, men at annet norsk personell evakueres.

– Nå skal vi først og fremst få ut vårt personell og de som har hjulpet oss.

