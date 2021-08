Mæland utelukker ikke at afghanske eks-ansatte kan få ny vurdering av oppholdssøknaden

innenriks

– Det har ikke vært lagt opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, men som Ropstad, ønsker ikke jeg å utelukke at noen flere saker kan bli behandlet i lys av denne situasjonen. Samtidig må vi huske på at de som fikk avslag, fikk det av tungtveiende grunner, sier Mæland til NTB.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa til NTB tidligere søndag at han ville ta dette opp i regjeringen.

– Det er om lag ti personer som har fått avslag. De oppfylte kriteriene, men fikk avslag blant annet av hensyn til rikets sikkerhet eller vedkommendes rulleblad, sier Mæland.

(©NTB)