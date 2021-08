innenriks

– Sent søndags kveld fikk kommunen informasjon om at vi har 14 nye positive tester. Smittesporing pågår, men per nå er smitteveien ukjent, opplyser ordfører Torbjørn Simonsen til NRK.

Tjeldsund kommune opplyser at de ikke innfører ekstra tiltak lokalt enn så lenge, men beredskapsledelsen anbefaler bruk av munnbind i Grovfjord, der man ikke kan holde en meters avstand.

Tjeldsund kommune hadde i 2020 et folketall på rundt 4.300 innbyggere.

