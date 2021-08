Drammen kommune mener Solberg og Høyre brøt smittevernreglene

innenriks

Rundt 200 personer samlet seg på torget for å høre statsministerens tale lørdag, skriver Drammens Tidende.

– Når man går ut og annonserer at statsministeren kommer på et bestemt tidspunkt og bruker et høyttalersystem, mener vi at det ligger så nært opptil andre arrangementer som er spesifisert i smittevernforskriften at de samme reglene må gjelde. Det er i tråd med de føringene vi har fått fra Helsedirektoratet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Reglene sier at det da skal være minst én meters avstand, noe som ikke var tilfellet under arrangementet. Drammens Tidende skriver at det tilsynelatende ikke var noen som passet på at disse reglene ble fulgt, i tillegg til at statsministeren stilte opp på selfier uten avstand.

Generalsekretær Tom Erlend Skaug i Høyre sier at partiet vil lære av det hvis de har gjort noe feil i Drammen.

– Det er mange som ønsker å ta selfier med våre partitopper. Vi forsøker etter beste evne å holde avstand når det tas selfies, men vi kan alltids bli bedre. Dette er noe vi vil gjenta overfor våre politikere, sier Skaug.

