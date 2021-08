Fire av ti kommuner rammet av datakrim

innenriks

Flest kommuner har vært rammet av phishing – altså fisking etter sensitiv informasjon. Men også datainnbrudd eller forsøk på slike er utbredt, viser svarene i kommunedirektørundersøkelsen til Kommunal Rapport.

Blant de rammede kommunene har nesten to av ti opplevd flere former for datakriminalitet.

Administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Lars-Henrik Gundersen er ikke overrasket over at løsepengevirus og phishing er hva kommunene oppgir at de er mest utsatt for.

– Det er det som det er mest av. Det er veldig lett å sende ut phishing-epost. Veldig ofte leder det til et løsepengevirus. Det starter med phishingforsøk, og så er man i gang, sier Gundersen.

Han sier at dataangrep kan skje hvem som helst, og at angrepene veldig sjelden er målrettet.

Åtte av ti kommunedirektører svarer bekreftende på om de har gjort tiltak for å bedre datasikkerheten det siste året. Blant tiltakene som blir nevnt hyppigst, er innføring av tofaktorautentisering, nye backup-løsninger og opplæring av ansatte.

